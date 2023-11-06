Полесье в рамках 13 тура УПЛ принимает Кривбасс. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 13-го тура УПЛ-2023/24 между Полесием и Кривбассом пройдёт на Центральном городском стадионе в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

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Поединок имеет статус центрального, ведь встречаются лидеры чемпионата. Кривбасс держится на вершине, а Полесье идёт всего в одном зачётном балле позади. Результат этого матча может оказать большое влияние на распределение мест в еврокубковой зоне УПЛ – дистанция от первой до четвёртой позиции составляет всего два очка, а пятый Рух отстаёт на шесть.

Стартовые составы

Полесье: Бойко – Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков – Кушниренко, Танковский, Крушинский, Янаков, Макуана – Ариэльсон

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

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