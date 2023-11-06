В рамках 13-го тура УПЛ 2023/24 Полесье принимает Кривбасс, СК Днепр-1 встретится с Александрией, а Рух сыграет с Оболонью. Анонс и прогноз букмекеров подскажет "Футбол 24".

Полесье – Кривбасс

Матч Полесье – Кривбасс состоится сегодня, 5-го ноября, на Центральном городском стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Классическое – это, конечно же, громкая афиша, однако центральным событием 13-го тура является встреча Полесья с Кривбассом. Во-первых, команды лидируют в турнирной таблице, а дистанция между ними составляет всего одно очко. Во-вторых, здесь нет очевидного фаворита. В-третьих, результат этого поединка способен максимально закрутить интригу в борьбе за чемпионство и за топ-5. Благо, от первой до пятой позиции сейчас всего шесть зачетных баллов.

Болей и делай прогнозы.

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Полесье и Кривбасс несколько похожи по своим преимуществам. У них очень сильный состав, мощная оборона, сильные фланги, качественные стандарты и прекрасная физическая подготовка. Главным минусом Полесья, однако, является игра в атаке. Это звучит странно, учитывая победу над Динамо (3:2) и ряд разгромов в чемпионате, но по показателю ожидаемых голов житомиряне идут только четвертыми. По всем атакующим метрикам они тоже не впечатляют.

Полесью критически не хватает целостной идеи. Трудно даже определить стиль, в котором играют подопечные Юрия Калитвинцева – для каждого из них у команды слишком посредственные показатели. Это и не автобус (хотя защита одна из самых мощных), и не позиционный футбол, и не работа от переходных фаз. И не примитив, и не прогрессивность. В этой загадочности кроется и сила, и слабость коллектива.

У Кривбасса все понятнее и эффективнее. Подопечные Юрия Вернидуба работают от надежной обороны и быстрых фланговых контратак. Так обычно описывают типичные украинские "колхозы", однако криворожский вариант не просто лучший – он еще и довольно прогрессивный. Такой футбол только кажется упрощенным.

Кривбасс является одним из лидеров УПЛ по острым передачам, по средней дистанции ударов, числу подборов на чужой трети и количеству пасов. В половине матчей коллектив провел больше владений, чем Шахтер, поэтому разговоры о "бицца-бороцца" преувеличены. Юрий Вернидуб в пределах своих принципов и кадровых ресурсов выстроил прекрасно сбалансированную машину, способную оформить 3:3 с грандом, одолеть Черноморец или разгромить СК Днепр-1.

Словом, сегодня нас ждет очень интересный матч. Кривбасс выглядит перспективнее, однако Полесье со своей универсальностью является очень серьезным соперником.

Кадровая ситуация

Травмированы: Будковский, Назаренко – Семенов, Якимец, Соса

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Кривбасс

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря – Козак, Грицук, Кушниренко, Макуана – Ариэльсон

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Илич, Бизиман – Кузык, Хомченовский, Задерака – Кожушко

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Полесье фаворитом матча УПЛ, однако разрыв в коэффициентах небольшой. На победу подопечных Юрия Калитвинцева дают 2.52, а на триумф Кривбасса – 3.00. Ничью оценили коэффициентом 3.35.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.28, аналогичный тотал меньше – 1.64. Гол Ариэльсона Сампайо умножит вашу ставку на 2.55, а Олега Кожушко – на 2.75.

СК Днепр-1 – Александрия

Матч СК Днепр-1 – Александрия состоится сегодня, 5-го ноября, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на телеканале 2+2.

СК Днепр-1 не позавидуешь. Подопечные Юрия Максимова проводят свой пятый матч за 16 дней, причем четыре предыдущих сыграли на выезде. К тому же, все соперники оказались топовыми. Впрочем, сегодня "спортклубовцам" будет несколько легче – команда имела целых пять дней на отдых (вместо обычных трех), да еще и ехать никуда не надо (поединок домашний).

"Желто-черные" неплохо выдерживали давление календаря. Днепровцы уступили только Кривбассу, а все остальные встречи выиграли довольно уверенно. Последними жертвами подопечных Юрия Максимова стали Динамо, Ворскла и Рух – как следствие, СК Днепр-1 расположился всего в двух очках от первой позиции. Что наиболее важно, в очередной погоне за медалями коллектив имеет более гибкий футбол, чем год назад – хотя он и ориентирован на надежность в задней линии.

У Александрии все гораздо печальнее. Последнюю свою победу в чемпионате подопечные Руслана Ротаня праздновали аж 5 августа, а безвыигрышная серия "аграриев" длится целых 10 туров. В нескольких недавних матчах появилась надежда на улучшение, ведь команда выдавала ударные стартовые отрезки и демонстрировала неплохую организацию – впрочем, это все равно не приносит результата. В лучшем случае, александрийцы цепляются за 0:0.

Следствием такого перформанса является пребывание в зоне плей-офф за выживание. Зона вылета расположена всего в двух очках – впрочем, лишь одна победа поднимет Ротань-стайл в "зону жизни". Словом, очередная ничья Александрию сегодня не устраивает.

Кадровая ситуация

Травмированные: Горин, Танчик, Волынец (все трое – под вопросом), Когут, Третьяков – Михайленко, Мартынюк, Микитишин, Кулаков

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Александрия

СК Днепр-1: Кинарейкин – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов

Александрия: Ермаков – Скорко, Логинов, Савченко, Хосе Эрнандес – Сигеев, Смирный – Калитвинцев, Шостак, Шулянский – Погорелый

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Максимова – 1.53. На триумф Александрии дают аж 8.10, а ничью оценили коэффициентом 4.00.

Специалисты совсем не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.44, аналогичный тотал меньше – 1.56. Гол Александра Филиппова умножит вашу ставку на 2.20, а Артема Шулянского – на 5.50.

Рух – Оболонь

Матч Рух – Оболонь состоится сегодня, 5-го ноября, на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на УПЛ ТВ.

Рух продолжает чередовать успешные и отрицательные результаты. Этого можно было ожидать, учитывая молодость состава и его заточенность под один конкретный рисунок игры (фланговые атаки). Несмотря на это, команда держится на пятой позиции, в четырех очках от топ-3 – и явных провалов львовяне не допускают, демонстрируя очень симпатичный футбол.

Посреди недели руховцы проиграли СК Днепр-1 (0:2), однако стыдно за такое поражение не может быть – это был один из лучших матчей. Что наиболее важно, подопечные Виталия Пономарева умеют удивлять. То они вничью с Шахтером сыграют, то переедут Кривбасс на выезде, то Ворсклу с Зарей уничтожат. Круто!

Оболонь осенью тоже начала удивлять. Во-первых, пошли вверх результаты – киевляне переиграли Динамо в Кубке, а потом еще и одолели Минай с Металлистом 1925. Кроме этого, подопечные Валерия Иващенко выдали ряд мощных матчей. Во-вторых, "пивовары" существенно прибавили в атаке и прессинге, играя смело даже против грандов.

Впрочем, слабая оборона не дает Оболони сделать левел-ап. Последние три поединка коллектив проиграл с треском, пропустив 10 голов – по три от ЛНЗ и Ворсклы, и четыре от Зари. Причем забивали в ворота Рыбки слишком просто. Если бы не эта проблема, киевляне бы не держались в двух очках от зоны переходных матчей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Мороз, Прыймак, Тарануха (все трое – Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Рух – Оболонь

Рух: Герета – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский – Теслюк, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Оболонь: Рыбка – Карась, Лукьянчук, Вовкун – Нагиев, Дубко, Косовский, Черненко, Прокопенко – Суханов, Краснопир

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Рух безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Виталия Пономарева – 1.71. На триумф Оболони дают аж 5.50, а ничью оценили коэффициентом 3.80.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.25, аналогичный тотал меньше – 1.72. Гол Юрия Климчука умножит вашу ставку на 2.10, а Сергея Суханова – на 3.50.

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