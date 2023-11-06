Полісся в рамках 13-го туру УПЛ приймає Кривбас. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 13-го туру УПЛ 2023/24 між Поліссям і Кривбасом пройде на Центральному міському стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Полісся – Кривбас і ще два матчі УПЛ. Анонс

Поєдинок має статус центрального, адже зустрічаються лідери чемпіонату. Кривбас тримається на вершині, а Полісся йде всього у одному заліковому балі позаду. Результат цього матчу може справити великий вплив на розподіл місць у єврокубковій зоні УПЛ – дистанція від першої до четвертої позиції становить лишень два очки, а п'ятий Рух відстає на шість.

Стартові склади:

Полісся: Бойко – Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Смоляков – Кушніренко, Танковський, Крушинський, Янаков, Макуана – Аріельсон

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

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