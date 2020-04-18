Кошка чуть не разрушила семью Тотти – сенсационное признание Императора

Легендарный нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти вспомнил, как пережил кризис в отношениях с женой.

"Я злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала ее Донна Паола. Все кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва.

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Илари хотела кошку превыше всего. Я был непреклонен и настаивал на том, что ее не должно быть в нашем доме. В конце концов, решение в нашей семье принимает Илари. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку", – приводит слова Тотти Football Italia.

Напомним, легенда Ромы завершил карьеру в 2017 году после 25 сезонов в первой команде "джалоросси". В его активе 619 матчей и 250 голов за команду из столицы Италии. После завершения игровой карьеры Тотти продолжил работать в Роме, но летом прошлого года покинул клуб из-за разногласий с руководством.

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