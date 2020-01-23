Подольски стал одноклубником Бланко Лещука в Антальяспоре

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Антальяспор на своем официальном сайте подтвердил переход 34-летнего форварда. Детали сделки не разглашаются.

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По информации СМИ, контракт немца будет рассчитан на полтора года. Лукас будет выступать за Антальяспор под 11-м номером. Добавим, что за турецкий клуб также играет Густаво Бланко Лещук, который летом покинул донецкий Шахтер.

Напомним, 18 января чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии покинул японский Виссел Кобе и стал свободным агентом.

Подольски уже выступал в чемпионате Турции: с 2015 по 2017 год провёл 56 матчей за Галатасарай и забил 20 голов.

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