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Подольски стал одноклубником Бланко Лещука в Антальяспоре

17:34 50 Читати українською
Подольски стал одноклубником Бланко Лещука в Антальяспоре
Лукас Подольски / фото с открытых источников

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Антальяспор на своем официальном сайте подтвердил переход 34-летнего форварда. Детали сделки не разглашаются.

Подольски планировал вернуться в Кельн после ухода из Виссел Кобе – родной клуб отказал чемпиону мира

По информации СМИ, контракт немца будет рассчитан на полтора года. Лукас будет выступать за Антальяспор под 11-м номером. Добавим, что за турецкий клуб также играет Густаво Бланко Лещук, который летом покинул донецкий Шахтер.

Напомним, 18 января чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии покинул японский Виссел Кобе и стал свободным агентом.

Подольски уже выступал в чемпионате Турции: с 2015 по 2017 год провёл 56 матчей за Галатасарай и забил 20 голов.

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Трансферы Антальяспор Антальяспор Лукас Подольски Лукас Подольски Турция
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