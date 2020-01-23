Подольскі став одноклубником Бланко Лещука в Антальяспорі

Колишній нападник збірної Німеччини Лукас Подольські продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Антальяспор на своєму офіційному сайті підтвердив перехід 34-річного форварда. Деталі угоди не розголошуються.

Подольскі планував повернутися в Кельн після відходу з Віссел Кобе – рідний клуб відмовив чемпіону світу

За інформацією ЗМІ, контракт німця буде розрахований на півтора року. Лукас виступатиме за Антальяспор під 11-м номером. Додамо, що за турецький клуб також грає Густаво Бланко Лещук, який влітку покинув донецький Шахтар.

Нагадаємо, 18 січня чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини покинув японський Віссел Кобе і став вільним агентом.

Подольскі уже виступав в чемпіонаті Туреччини: з 2015 по 2017 рік провів 56 матчів за Галатасарай і забив 20 голів.

Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-му