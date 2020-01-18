Подольски планировал вернуться в Кельн после ухода из Виссел Кобе – родной клуб отказал чемпиону мира

Звездный немецкий нападающий Лукас Подольски покинул японский Виссел Кобе, за который выступал с 2017 года.

34-летний экс-форвард сборной Германии приехал в свой родной город на матч 18 тура Бундеслиги, в котором Кельн принимает Вольфсбург. В планах ветерана была встреча с руководством Кельна и обсуждения условий их сотрудничества, но клуб дал понять, что не заинтересован в услугах Подольски, информирует express.de.

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Чемпион мира 2014 года был готов пойти на значительное уменьшение зарплаты и не требовал никаких гарантий касательно игрового времени, но даже на таких условиях Кельн отказался рассматривать возможность подписания контракта с форвардом.

В начале 2020 Кельн приобрел Марка Ута из Шальке, поэтому руководство и тренерский штаб клуба не видят места для Подольски в команде.

Напомним, экс-игрок Бундестим является воспитанником Кельна. Он выступал за команду с 2003 по 2006 и с 2009 по 2012 год.

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