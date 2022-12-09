"Почти не общаюсь с Месси – стесняюсь беспокоить": хавбек сборной Аргентины шокировал откровенным признанием
Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал о своих отношениях с лидером "альбиселесте".
"Играть вместе с Месси – это мечта. Было невероятно впервые выйти с ним на поле. Честно говоря, вне поля я с ним почти не общаюсь – стесняюсь. Я застенчивый парень, поэтому стараюсь не беспокоить его.
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Он славный парень, у него хорошие отношения со всеми. Здорово, что он вместе с нами, что он аргентинец. Надеюсь, это не последний его чемпионат мира", – цитирует Мак Аллистера Sky Sports.
Напомним, уже сегодня, 9 декабря, сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала с Нидерландами. Начало встречи в 21:00. Мак Аллистер сыграл в трех матчах Мундиаля и забил гол в ворота Польши.