"Играть вместе с Месси – это мечта. Было невероятно впервые выйти с ним на поле. Честно говоря, вне поля я с ним почти не общаюсь – стесняюсь. Я застенчивый парень, поэтому стараюсь не беспокоить его.

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Он славный парень, у него хорошие отношения со всеми. Здорово, что он вместе с нами, что он аргентинец. Надеюсь, это не последний его чемпионат мира", – цитирует Мак Аллистера Sky Sports.

Напомним, уже сегодня, 9 декабря, сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала с Нидерландами. Начало встречи в 21:00. Мак Аллистер сыграл в трех матчах Мундиаля и забил гол в ворота Польши.

Нидерланды – Аргентина: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022