"Грати разом з Мессі – це мрія. Було неймовірно вперше вийти з ним на поле. Чесно кажучи, поза полем я з ним майже не спілкуюся – соромлюся. Я сором'язливий хлопець, тому намагаюся не турбувати його.

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Ліонель – приємна людина, у нього з усіма нормальні стосунки. Чудово, що він разом із нами, що він аргентинець. Дуже сподіваюся, що це не останній чемпіонат світу для нього", – цитує Мак Аллістера Sky Sports.

Нагадаємо, вже сьогодні, 9 грудня, збірна Аргентини зіграє в 1/4 фіналу з Нідерландами. Початок зустрічі о 21:00. Мак Аллістер зіграв у трьох матчах Мундіалю і забив гол у ворота Польщі.

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