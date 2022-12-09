"Майже не спілкуюся з Мессі – соромлюся турбувати": хавбек збірної Аргентини шокував відвертим зізнанням
Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер розповів про свої стосунки з лідером "альбіселесте".
"Грати разом з Мессі – це мрія. Було неймовірно вперше вийти з ним на поле. Чесно кажучи, поза полем я з ним майже не спілкуюся – соромлюся. Я сором'язливий хлопець, тому намагаюся не турбувати його.
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Ліонель – приємна людина, у нього з усіма нормальні стосунки. Чудово, що він разом із нами, що він аргентинець. Дуже сподіваюся, що це не останній чемпіонат світу для нього", – цитує Мак Аллістера Sky Sports.
Нагадаємо, вже сьогодні, 9 грудня, збірна Аргентини зіграє в 1/4 фіналу з Нідерландами. Початок зустрічі о 21:00. Мак Аллістер зіграв у трьох матчах Мундіалю і забив гол у ворота Польщі.