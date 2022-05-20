"Я ничего не знаю ни о решении Мбаппе, ни о его возможном объявлении. Сейчас это его личное дело и дело клуба. Я не тот человек, с которым нужно общаться на эту тему.

Мбаппе сенсационно близок к продлению контракта с ПСЖ, хотя имеет договоренность с Реалом

У меня нет никакой информации. Как тренер ПСЖ, я хотел бы сохранить Килиана. Мое будущее? Не вижу причин, почему я не должен быть здесь в следующем сезоне. У меня еще год контракта", – приводит слова Почеттино RMC Sport .

Напомним, Мбаппе якобы невероятно близок к продлению контракта с парижанами, хотя раньше устно договорился о соглашении с Реалом. Окончательное решение 23-летний форвард должен принять в ближайшие часы, а объявить его может в эти выходные.