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Почеттино рассказал о главных задачах Тоттенхэма в новом сезоне

16:56 12 Читати українською
Почеттино рассказал о главных задачах Тоттенхэма в новом сезоне
Маурисио Почеттино / Reuters

Почеттино готовится к серьезной борьбе между английскими клубами.

"Думаю, прошлый сезон получился невероятным. Я поздравляю Ливерпуль, но чувство разочарования у нас есть. Нужно делать выводы из боли, которая возникает после потери победы.

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Задача Ливерпуля и Манчестер Сити заключается в том, чтобы сохранить уровень, наша – сократить отставание. Это крайне непросто. Посмотрим, что получится. Ливерпуль и Сити выступили чудесно и мощно в прошлом сезоне, однако АПЛ – наиболее конкурентоспособная лига", – приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, в сезоне 2018/19 «шпоры» заняли четвертое место АПЛ и добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили соотечественникам из Ливерпуля.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм АПЛ Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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