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Тоттенхэм может отпустить сразу восьмерых игроков

20:34 8 Читати українською
Тоттенхэм может отпустить сразу восьмерых игроков
Дэнни Роуз / Reuters

Лондонский Тоттенхэм планирует массовую чистку состава в летнее межсезонье.

Четвертую команду АПЛ могут покинуть восемь игроков, сообщает Daily Mail.

Тоттенхэм может подписать Себальоса – Почеттино пообещал полузащитнику ключевую роль в команде

По информации издания, в список попали Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье, Виктор Ваньяма, Винсент Янссен, Кэмерон Картер-Викерс, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс. Маурисио Почеттино стремится усилить состав в летнее трансферное окно, но руководство Тоттенхэма готово выделить серьезные средства только при условии продажи отдельных игроков.

Напомним, недавно лондонцы побили свой трансферный рекорд, подписав за 65 млн фунтов хавбека Лиона Танге Ндомбеле.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

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