Почеттіно розповів про головні завдання Тоттенхема у новому сезоні

Маурісіо Почеттіно готується до серйозної боротьби між англійськими клубами.

"Гадаю, минулий сезон вийшов неймовірним. Я вітаю Ліверпуль, але відчуття розчарування в нас є. Потрібно робити висновки з болю, який виникає після втрати перемоги.

Тоттенхем може відпустити відразу вісьмох гравців

Завдання Ліверпуля і Манчестер Сіті полягає в тому, щоб зберегти рівень, наше – скоротити відставання. Це вкрай непросто. Подивимося, що вийде. Ліверпуль і Сіті виступили зразково і потужно у минулому сезоні, однак АПЛ – найбільш конкурентоспроможна ліга", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 "шпори" посіли четверту сходинку АПЛ і дісталися фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися співвітчизникам з Ліверпуля.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ