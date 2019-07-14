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Почеттіно розповів про головні завдання Тоттенхема у новому сезоні

16:56 252 Читать на русском
Почеттіно розповів про головні завдання Тоттенхема у новому сезоні
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Маурісіо Почеттіно готується до серйозної боротьби між англійськими клубами.

"Гадаю, минулий сезон вийшов неймовірним. Я вітаю Ліверпуль, але відчуття розчарування в нас є. Потрібно робити висновки з болю, який виникає після втрати перемоги.

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Завдання Ліверпуля і Манчестер Сіті полягає в тому, щоб зберегти рівень, наше – скоротити відставання. Це вкрай непросто. Подивимося, що вийде. Ліверпуль і Сіті виступили зразково і потужно у минулому сезоні, однак АПЛ – найбільш конкурентоспроможна ліга", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 "шпори" посіли четверту сходинку АПЛ і дісталися фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися співвітчизникам з Ліверпуля.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем АПЛ Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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