Почеттино: Всегда думал, что это я заменю Моуринью

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о своих отношениях с Жозе Моуринью, который сменил его в лондонской команде.

"Мы давно знакомы друг с другом. Еще с тех пор, когда я тренировал Эспаньол, а он Реал. Как-то перед матчем с мадридцами появилась информация, что я могу возглавить команду, если Жозе уйдет. На пресс-конференции перед игрой меня об этом спросили. Тогда я ответил, что не думаю об этом.

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Когда я приехал на матч Жозе ждал меня с бутылкой хорошего французского красного вина. Я всегда думал, что это я заменю его. Я всегда шутил, что, возможно, когда-нибудь действительно сменю его в Реале, а сейчас посмотрите, как все получилось. Я очень рад, что он заменил меня в Тоттенхэме. Он топ-тренер, у нас хорошие отношения", – цитирует Почеттино Goal.

Напомним, аргентинский специалист возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год. Почеттино сумел вывести Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю (0:2). Маурисио покинул лондонский клуб в ноябре 2019-го, а вместо него команду возглавил Жозе Моуринью.

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