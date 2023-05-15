Руслан Ротань отбывал дисквалификацию и с трибун наслаждался мощным стартом своих подопечных. На 4-й минуте Ковалец открыл счет бильярдным ударом, а на 11-й Логинов замкнул навес с углового.

Александрия уверенно победила Колос, выбросив ковалевцев из борьбы за еврокубки

Впереди оставалось куча времени, однако Колос не смог ничего придумать в ответ. Александрия закрепилась на пятой строчке, а вот ковалевцы уже могут забыть о еврокубках.