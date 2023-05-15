Победа за 7 минут без Ротаня в видеообзоре матча Колос – Александрия – 0:2
19:23 - Читати українською
Колос уступил Александрии в 26 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Сергей Логинов 11’
11’ Сергей Логинов
Руслан Ротань отбывал дисквалификацию и с трибун наслаждался мощным стартом своих подопечных. На 4-й минуте Ковалец открыл счет бильярдным ударом, а на 11-й Логинов замкнул навес с углового.
Александрия уверенно победила Колос, выбросив ковалевцев из борьбы за еврокубки
Впереди оставалось куча времени, однако Колос не смог ничего придумать в ответ. Александрия закрепилась на пятой строчке, а вот ковалевцы уже могут забыть о еврокубках.
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