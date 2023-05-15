Руслан Ротань відбував дискваліфікацію і з трибун насолоджувався потужним стартом своїх підопічних. На 4-й хвилині Ковалець відкрив рахунок більярдним ударом, а на 11-й Логінов замкнув навіс з кутового.

Олександрія впевнено перемогла Колос, викинувши ковалівців із боротьби за єврокубки

Попереду залишалось купа часу, однак Колос не зміг нічого вигадати у відповідь. Олександрія закріпилась на п'ятій сходинці, натомість ковалівці вже можуть забути за єврокубки.