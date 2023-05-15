Перемога за 7 хвилин без Ротаня у відеоогляді матчу Колос – Олександрія – 0:2
19:23 - Читать на русском
Колос поступився Олександрії у 26 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Сергій Логінов 11’
11’ Сергій Логінов
Руслан Ротань відбував дискваліфікацію і з трибун насолоджувався потужним стартом своїх підопічних. На 4-й хвилині Ковалець відкрив рахунок більярдним ударом, а на 11-й Логінов замкнув навіс з кутового.
Олександрія впевнено перемогла Колос, викинувши ковалівців із боротьби за єврокубки
Попереду залишалось купа часу, однак Колос не зміг нічого вигадати у відповідь. Олександрія закріпилась на п'ятій сходинці, натомість ковалівці вже можуть забути за єврокубки.
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