Дерби ариев-аграриев в Ковалевке имело важное значение. Александрия держалась на пятой позиции, замыкая группу еврокубков, однако у команды был тяжелый календарь – а Колос шел в шести очках позади. Кроме того, рядом идет Кривбасс, так что результат встречи серьезно влиял на расклад в битве за Лигу конференций.

Руслан Ротань пропускал поединок из-за дисквалификации, но командовал своим ассистентом – Сергеем Кравченко – из вип-ложи. У Ярослава Вишняка была своя группа поддержки – посмотреть на игру Колоса в обороне пришел Евгений Хачериди. Он расположился в компании Сергея Рыбалки, дисквалифицированного в предыдущем туре.

Обе команды имеют огромные трудности с действиями на чужой трети поля. Тем более неожиданным стал гол александрийцев уже на 4-й минуте. Гости всего за две передачи низом продвинули мяч из своей трети на чужую – пас от центрбека принял Мустафаев, который сразу же запустил вперед Ковальца.

Кирилл сместился к линии штрафной и бахнул под правую стойку. 0:1 На 11-й же минуте "желто-черные" шокировали Колос вторым взятием ворот – на этот раз отличился Логинов, который эффектно замкнул подачу Мустафаева с углового. 0:2!

Олександрія дуже швидко забиває два голи в виїзному матчі проти Колоса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KHq9d7UrfS — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 15, 2023

Следующие 80 минут встречи прошли при устойчивом рисунке игры. Александрия эпизодически включала высокий прессинг, Колос навязывал борьбу и пытался убежать в контратаку, а моментов не возникало. Замены не помогли вообще.

Исключением стали только два удара со штрафного в исполнении гостей – их нанес Мирошниченко. Первый выстрел был мощным, но прошел по центру. Второй мог залететь в левый нижний угол. Волынец выручил Колос в обоих эпизодах.

Аж на 78-й минуте удалось увидеть что-то похожее на момент от хозяев. Свежий Попов принял вброс из аута и с левого края штрафной прострелил во вратарскую площадку. Великан оказался на замыкании, но его удар головой оказался крайне неточным. Это был последний острый эпизод во встрече.

Финальный, свисток зафиксировал победу подопечных Руслана Ротаня. Александрия набрала 42 очка, оторвавшись от Кривбасса на 7 зачетных баллов, а Колос и Ворскла отстали на 9 пунктов. Учитывая, что до конца сезона осталось четыре тура, можно констатировать конец их борьбы за еврокубки.

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