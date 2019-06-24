"Победа над Динамо – выдающийся успех Карпат". Как живет Жозе Мораиш – он феерит в Корее и готов вернуться в Украину

Интервью "Футбол 24" с бывшим наставником львовских Карпат и многолетним ассистентом Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет корейский клуб Чонбук Моторс.

В украинском футбольном мире часто не ценят то, что у нас есть. Не обращают внимание на тех, кто мог бы дать украинскому футболу новые знания и опыт, не используют в должной степени имеющиеся возможности и шансы.

Это касается как игроков, так и болельщиков с журналистами. Классический пример – пребывание в Украине португальского тренера Жозе Мораиша.

Очень редко украинские команды получают наставников с таким багажом знаний, опыта и теоретической подготовки, которые есть у Мораиша. Увы, но пребывание португальца в нашей стране очень быстро подошло к концу – он отправился строить потенциально сильнейшую клубную команду Азии, а Карпаты по-прежнему не могут разобраться со своими проблемами.

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Мог ли Мораиш дать больше Карпатам, если бы остался? Безусловно. Работа со специалистом такого уровня – бесценный опыт для молодых игроков, которые сейчас все больше выходят на первые роли во всем украинском чемпионате.

После ухода в Корею Мораиш не перестал интересоваться украинским футболом, считая, что у нас серьезный потенциал и большие возможности. В эксклюзивном интервью для Футбол 24 он рассказал о своем пребывании в Украине, о причинах ухода в корейский Чонбук Моторс и оставил послание для фанатов Карпат.

"Когда принимал Карпаты, этот проект казался стабильным"

– Жозе, вы проработали в Украине буквально несколько месяцев. Но явно успели сложить свое мнение о нашем футболе и нашей лиге. Как выглядит украинский футбол глазами иностранного специалиста?

– Очевидно, что украинский футбол переживает переходной этап своего развития и демонстрирует неплохой темп движения вперед. Чемпионство вашей сборной U-20 это уже большое достижение, которое доказывает, что украинская молодежь обладает всеми качествами и способностями играть на высоком уровне.

Я считаю, что назначение главным тренером сборной Андрея Шевченко – национального футбольного символа – было правильным решением. У него исключительное футбольное резюме и все данные для того, чтобы объединить игроков вокруг себя и своих идей.

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Для тех, кто пришел со стороны, уровень лиги может вызвать некоторое удивление. Но сам по себе уровень это достаточно второстепенное понятие, если взять во внимание предсказуемость турнирной борьбы. Для европейцев такое не вызовет интереса. Если бы уровень конкуренции в чемпионате был выше, то и внимания со стороны было бы больше.

– Какие основные проблемы в нашем футболе вы успели прочувствовать на себе за это время?

– К счастью, приятных моментов было больше, чем плохих. У большинства клубов хорошие условия для работы, но люди не идут на стадионы. Очень жаль, что так происходило. С другой стороны, на развитие спорта негативно влияет вмешательство в процессы посторонних людей, в том числе и политиков.

Но в любом случае, конечный итог подготовки мы видим на поле. 11 против 11-ти на футбольном поле – вот что делает эту игру по-настоящему интересной.

– Карпаты далеко не самый стабильный клуб – постоянные смены тренеров и кадровая ротация состава. Вам комфортно работалось в клубе, не было какого-то давления со стороны руководства?

– Когда я принимал команду, то проект Карпат мне казался стабильным. Условия работы были адекватными, а мы закладывали фундамент для развития сильного проекта. Конечно, когда нет финансовых ограничений и есть возможность инвестировать в развитие команды – результаты получаются лучше. Но я не могу жаловаться на условия работы в Карпатах, для меня это был сильный вызов, а сам процесс работы с местными футбольными профессионалами приносил удовольствие.

– Вы редко играли одной тактикой два матча подряд. Постоянные смены и эксперименты – от 4-3-3 к 4-1-4-1, затем 4-4-2 и т.д. Вы искали оптимальный вариант или формировали построение команды исходя из силы оппонента?

– Моя философия – прежде всего разобраться со своей командой. Полностью проанализировать своих игроков, оценить их игровые характеристики и выбрать сочетание тактики и футболистов таким образом, чтобы наши шансы на победу были максимально высокими. Независимо от того, в какой футбол играет соперник.

Кроме того, мы тщательно изучаем игру нашего оппонента и стараемся свести к минимуму его сильные стороны, а также выделить слабости, чтобы потом ими воспользоваться.

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Разумеется, что когда вы возглавляете топ-команду, у которой серьезные кадровые ресурсы, то именно вы диктуете правила, а остальные пытаются адаптироваться к вашей игре, а не вы к сопернику. Но в целом это философский момент, момент поиска оптимальных решений для победы в каждом матче.

– Вы работали во многих странах (Германия, Португалия, Тунис, Италия, Саудовская Аравия, Англия, Йемен, Греция, Турция, Украина, Корея) и имеете возможность сравнивать многие вещи. В нашей стране существует давняя традиция во многих моментах валить свои неудачи на арбитров. У вас были подобные проблемы в Украине?

– Одни и те же проблемы во всех странах. В большинстве чемпионатов, не только в Украине, арбитров просто не уважают. Посмотрите на английскую Премьер-лигу – там продвигают саму игру, а не ошибки. Там сосредотачиваются на определенных игровых моментах, а не смакуют ошибки судей. Все ошибаются – игроки, тренеры, арбитры. А сваливать вину на судей – это всего лишь оправдание своих неудач.

Я всегда концентрируюсь на том, что могу контролировать и передаю это своим игрокам. Если мы забьем больше, чем соперник, то это будет означать победу. Вне зависимости от того, кто судит матч и в какой стране это происходит.

"Швед имеет все, чтобы стать игроком основы Селтика"

– Как много языков вы знаете и насколько вопрос языкового барьера влиял на вашу работу во Львове?

– Я свободно говорю на 7-ми языках и это большое преимущество для тренера, когда у него мультинациональный состав. В Карпатах у меня был замечательный переводчик, который доносил до игроков по-украински то, что я говорил на испанском. А вот с теми футболистами, которые знали испанский, португальский и английский я мог общаться напрямую. Кроме того, я начал изучать украинский язык, потому что в моих планах было долгосрочное сотрудничество с клубом. Я уже знаю основы украинского языка и, возможно, когда-нибудь мне доведется продолжить изучение, и я смогу спокойно говорить по-украински.

– Кто из игроков Карпат впечатлил вас с первого взгляда?

– В общем и целом, я был доволен уровнем команды и мне сложно выделить отдельных исполнителей. Но, конечно, можно говорить о Марьяне (Шведе – Футбол 24). Это отличный профессионал с набором сильных игровых качеств. Серьезные впечатления оставил Клец – очень сильный полузащитник, кроме того, большой талант у Мякушко, который также сумел впечатлить меня.

– Если брать работу с игроками на протяжении нескольких месяцев – кто показал наибольший прогресс?

– В моем понимании, все игроки в чем-то прибавляли. Из тех, кто показал самый большой прогресс, я бы выделил Лебеденко. Работали и сильно прибавляли Мирошниченко и Клец. Их игровой прогресс очень меня обрадовал. Гуцуляк адаптировался к новым для себя требованиям в атаке и если он продолжить работать в том же духе, то вырастет в очень хорошего футболиста.

– Марьян Швед уехал играть в Селтик. Что вы думаете о его перспективах в Шотландии?

– Несмотря на молодость, он уже готов к такому вызову. У Марьяна есть все игровые характеристики, чтобы стать игроком основного состава в Селтике. Разумеется, что это большой вызов для него. Шведу придется столкнуться со сложными моментами адаптации к новому игровому ритму и темпу игры, но если он будет работать по-настоящему много и сильно, то станет еще и основным игроком сборной Украины.

– Кто мог бы из нынешнего состава Карпат заиграть в сильном европейском чемпионате?

– Марьян Швед уже получил свой шанс, равно как и Лебеденко. Если Карраскаль покажет правильное отношение к делу, то он мог бы вернуться в Европу.

– Карпаты под вашим руководством обыграли на выезде Динамо. Это был ваш лучший матч тут?

– Сильный матч, без сомнений. Мы долго и серьезно готовились к этому поединку. Разобрали все детали, целую неделю работали над определенной игровой концепцией, которую потом наши футболисты воплотили на поле. Это был выдающийся успех для Карпат, он дал нам хороший фундамент для дальнейшей работы.

"В Шахтера есть план, у Динамо – условия"

– Не могу не спросить о Динамо. Клуб и команда под градом критики от болельщиков и СМИ в последние годы. Что вы думаете о ситуации, в которой оказались киевляне?

– Динамо – это исторически большой клуб не только по меркам Украины, а и Европы. У нынешнего состава команды большой потенциал, достаточный для того, чтобы быть на вершине в стране и выиграть титул. Я был в тренерских штабах Интера и Челси, когда мы играли против Динамо, и я был впечатлен Киевом и клубной структурой. Это действительно большой клуб, который заслуживает титулы и выступления в Лиге чемпионов.

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Даже не сомневаюсь, что такого же мнения фанаты команды, а то давление, которое они оказывают на клуб, я бы назвал естественным. Руководство клуба должно быть готово к давлению со стороны и готово к тому, что это можно использовать во благо команды.

– Вы за короткий промежуток времени сыграли против Динамо и Шахтера. Какие моменты можно отметить в сравнительной характеристике клубов?

– У Шахтера есть четкий план развития, они очень стабильны в плане менеджерского управления. Это их главное преимущество – есть система, которая позволяет быстро заменять проданных игроков, есть игровая философия и план развития клуба. Они не меняют свое направление.

У Динамо же есть все условия для того, чтобы создать правильный и стабильный проект и вернуться на вершину украинского футбола. Вот в этом вся разница.

"В корейской лиге мы – на первом месте"

– Назовите самую главную причину вашего ухода из Карпат в Корею.

– У меня есть амбиции побеждать и выигрывать титулы. Когда Чонбук Моторс представил мне свой проект и план развития – я был по-настоящему впечатлен. Организация дел в клубе, структура и правильно развитие позволяют каждый год бороться за титулы. Это был решающий аргумент в моем выборе.

– Правда ли, что вы заплатили Карпатам неустойку из собственного кармана?

– Я не знаю, какую формулировку использовал клуб в данном вопросе для болельщиков и СМИ, но уверен, что они сказали правду об этой ситуации.

– Ваши впечатления от корейского чемпионата?

– К-Лига одна из самых сильных в Азии. Это отлично организованный турнира, а мой нынешний клуб – прекрасный пример правильного ведения дел. Структура клуба и то, как налажены дела внутри Чонбука, позволяют мне качественно выполнять работу и развивать игроков и команду. Поэтому мы находимся на первом месте в лиге и выступаем в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов. Мой опыт работы тут я бы назвал очень полезным и позитивным.

– Вы работаете с топ-командой Кореи, у которой задача только побеждать. Насколько велико давление на вас?

– Самое сильное и реальное давления я чувствую от себя самого. От моего желания прогрессировать в своей работе каждый день. Я учусь, анализирую процессы, и моя главная задача расти в профессиональном плане. Вот это и есть реальное давление и то, что делают настоящие лидеры: самомотивация, цели и задачи для развития каждый день.

– Для украинцев Азиатская Лига чемпионов – загадочный турнир. Как бы вы охарактеризовали его уровень?

– Высокая конкуренция и разнообразие (речь идет о множестве разных игровых стилей – Футбол 24). Тут играют команды из различных уголков Азии – Ближнего Востока, Дальнего Востока, Японии, Кореи, Китая. Уровень азиатских команд разный, их успехи легко проверить, если вы посмотрите на выступления команд на Кубке мира.

Очень высок уровень китайских клубов, которые собрали в своих составах множество сильных футболистов со всего мира. Я бы назвал уровень Азиатской Лиги чемпионов высоким и конкурентоспособным.

– У вас есть возможность передать послание львовским болельщикам.

– Для меня было честью работать в Карпатах. Я чувствовал, что болельщики по-настоящему любят свой клуб и их чувства я не забуду. У клуба есть условия для того, чтобы идти вперед, прогрессировать и быть примером для остальных. Но обязательным условием для этого является поддержка со стороны 12-го игрока. Я слежу за украинским чемпионатом и мне было бы приятно увидеть, как Карпаты растут и развиваются.

Кирилл Крижановский, специально для Футбол 24

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