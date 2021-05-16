Победа на вес Лиги чемпионов в видеообзоре матча Майнц – Боруссия Д – 1:3
22:32 - Читати українською
Боруссия Д уверенно разобралась с Майнцом в 33 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Рафаэл Геррейро 23’
Марко Ройс 42’
Юлиан Брандт 80’
23’ Рафаэл Геррейро
42’ Марко Ройс
80’ Юлиан Брандт
"Шмели" получили комфортное преимущество до перерыва. Санчо отдавал результативные передачи под красивый удар Геррейро, а затем и Ройса.
Боруссия Д разгромила Майнц и досрочно завоевала путевку в Лигу чемпионов
После перерыва Брандт с передачи Холанда оформил 3:0, однако удержать разгромную победу Боруссии не удалось. Торган Азар "привез" пенальти, опрометчиво сыграв рукой. Победа гарантировала дортмундцам место в Лиге чемпионов.
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