Боруссия Д уверенно разобралась с Майнцом в 33 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

"Шмели" получили комфортное преимущество до перерыва. Санчо отдавал результативные передачи под красивый удар Геррейро, а затем и Ройса.

Боруссия Д разгромила Майнц и досрочно завоевала путевку в Лигу чемпионов

После перерыва Брандт с передачи Холанда оформил 3:0, однако удержать разгромную победу Боруссии не удалось. Торган Азар "привез" пенальти, опрометчиво сыграв рукой. Победа гарантировала дортмундцам место в Лиге чемпионов.