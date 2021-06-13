Рональд Де Бур в статусе игрока провел много лет бок-о-бок со своим братом-близнецом Франком. Оба выиграли с Аяксом Лигу чемпионов и несколько чемпионских титулов, позже выступали вместе в Барселоне, а также защищали цвета сборной Нидерландов на чемпионатах мира и Европы (наивысшее достижение – полуфиналы ЧМ-1998 и Евро-2000).

Время бежит очень быстро. Казалось, бы еще совсем недавно братья де Буры выступали на футбольных полях Европы и добывали ряд наград, а уже сегодня Франк выведет сборную Нидерландов на первый поединок Евро-2020 против Украины в статусе главного тренера национальной команды.

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Одной из самых ярых поклонниц "оранье" в этом матче будет Деми де Бур – дочь бывшего полузащитника сборной Нидерландов и, соответственно, племянница нынешнего главного тренера. 25-летняя девушка, которую многие сравнивают с Анджелиной Джоли, имеет более 70 тысяч подписчиков в Instagram и очень похожа на своего звездного отца. Нидерландские СМИ утверждают, что благодаря рекламе в Instagram Деми уже заработала более миллиона евро. Сейчас девушка встречается с 29-летним рэпером из Нидерландов Ронни Флексом.

Заметим, что у 51-летнего Рональда де Бура целых пять дочерей и один сын (первые три дочери, среди которых и Деми – от первого брака). В отличие от Франка, Рональд давно не работал главным тренером, сосредоточившись на работе ассистента. Также легенда сборной Нидерландов будет послом ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, матч Нидерланды – Украина стартует сегодня, 13 июня, в 22:00 по Киеву.

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