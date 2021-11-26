"Повезло, честно скажу. Выбор был между Италией и Португалией или Шотландией и Уэльсом. Считаю, что действительно повезло.

"Молил Бога, чтобы не попали на Италию и Португалию", – Петраков отреагировал на жребий сборной Украины

Но это бремя ответственности, потому что мы получили равного себе соперника и теперь обязаны проходить", – сказал Пятов в Youtube-канале vZbirna.

Напомним, за путевку на Мундиаль украинцы будут бороться против шотландцев, а сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Матчи будут проходить в марте.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль