"Пощастило, чесно скажу. Вибір був між Італією та Португалією чи Шотландією та Уельсом. Вважаю, що справді пощастило.

"Молив Бога, щоб не потрапили на Італію та Португалію", – Петраков відреагував на жереб збірної України

Але це тягар відповідальності, тому що ми отримали рівного собі суперника і тепер зобов'язані проходити", – сказав Пятов у Youtube-каналі vZbirna.

Нагадаємо, за путівку на Мундіаль українці боротимуться проти шотландців, а сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Матчі відбуватимуться у березні.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль