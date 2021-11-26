Пятов: Україна зобов'язана проходити Шотландію
Ветеран збірної України Андрій Пятов залишився задоволеним жеребкуванням плей-офф ЧС-2022.
"Пощастило, чесно скажу. Вибір був між Італією та Португалією чи Шотландією та Уельсом. Вважаю, що справді пощастило.
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Але це тягар відповідальності, тому що ми отримали рівного собі суперника і тепер зобов'язані проходити", – сказав Пятов у Youtube-каналі vZbirna.
Нагадаємо, за путівку на Мундіаль українці боротимуться проти шотландців, а сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Матчі відбуватимуться у березні.
Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль