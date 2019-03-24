Пятов: Стили футбола Шевченко и Фонсеки не слишком отличаются

Голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов считает, что "сине-желтые" движутся в правильном направлении.

"Я неоднократно говорил, что в сборной все поменялось, появилась мысль, игра. Тренерский штаб видит, какую игру он хочет получить, как правильно разобрать соперника. Это все мелочи, которых не видит простой болельщик, но прорабатывается очень много работы, и в итоговом положительном результате ” большая заслуга тренерского штаба.

Шевчук предсказывает Зинченко капитанство в сборной Украины

Мое мнение – мы движемся в правильном направлении, я очень доволен. Давно говорил, что мне очень импонирует работа таких тренеров, как Шевченко, Луческу, Фонсека, которые хотят видеть контроль мяча, грамотно выходить из-под прессинга, это современный футбол.

В сборной нет времени на то, чтобы полностью переключиться со стиля игры клуба на стиль игры национальной команды. Здесь тренеры больше разговаривают с футболистами, смогут ли исполнители сыграть определенным образом в какой-то ситуации, ищут определенное взаимопонимание. На примере тех же Шевченко и Фонсеки (тем более, они много общаются) следует заметить, что игра не очень отличается. Да, есть нюансы в обороне, но ребята показали, что они универсалы, могут перестраиваться", – передает слова Пятова FootBoom.

Лучшие игроки дня в отборе Евро-2020: украинец в топ-3, наш сенсационный соперник, 2 португальца и партнер Зинченко