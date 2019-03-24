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Шевчук предсказывает Зинченко капитанство в сборной Украины

12:48 87 Читати українською
Шевчук предсказывает Зинченко капитанство в сборной Украины
Александр Зинченко / фото: ФФУ

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук, который сейчас работает на тренерском мостике Олимпика, считает, что хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко станет будущим капитаном "сине-желтых".

"Зинченко в ближайшее время – это капитан сборной Украины. Он – лидер на поле, он– профессионал, он – сильный духом человек. Он – игрок стартового состава, который демонстрирует очень зрелую игру. Он – харизматичный. Это очень важно", – передает слова Шевчука Football.ua.

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Напомним, сборная вместе с Александром Зинченко в составе расписала нулевую ничью с Португалией в матче отбора к Евро-2020. Следующий поединок подопечные Шевченко сыграют в понедельник, 25 марта против сборной Люксембурга.

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Теги
Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко
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