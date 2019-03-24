Пятов: Стилі футболу Шевченка та Фонсеки не надто відрізняються

Голкіпер збірної України та Шахтаря Андрій Пятов вважає, що "синьо-жовті" рухаються у правильному напрямку.

"Я неодноразово говорив, що в збірній все змінилося, з'явилася думка, гра. Тренерський штаб бачить, яку гру він хоче отримати, як правильно розібрати суперника. Це все дрібниці, яких не бачить простий уболівальник, але проробляється дуже багато роботи, і в підсумковому позитивному результаті – велика заслуга тренерського штабу.

Шевчук пророкує Зінченку капітанство в збірній України

Моя думка – ми рухаємося в правильному напрямку, я дуже задоволений. Давно говорив, що мені дуже імпонує робота таких тренерів, як Шевченко, Луческу, Фонсека, які хочуть бачити контроль м'яча, грамотно виходити з-під пресингу, це сучасний футбол.

В збірній немає часу на те, щоб повністю перемкнутися з стилю гри клубу на стиль гри національної команди. Тут тренери більше розмовляють з футболістами, чи зможуть виконавці зіграти певним чином в якійсь ситуації, шукають певне взаєморозуміння. На прикладі тих же Шевченка та Фонсеки (тим більше, вони багато спілкуються) слід зауважити, що гра не дуже відрізняється. Так, є нюанси в обороні, але хлопці показали, що вони універсали, можуть перебудовуватися", – передає слова Пятова FootBoom.

Найкращі гравці дня у відборі Євро-2020: українець у топ-3, наш сенсаційний суперник, 2 португальці та партнер Зінченка