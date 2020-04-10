toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Пятов рассказал, при каких условиях Шахтер будет сокращать зарплаты игроков

12:51 85 Читати українською
Пятов рассказал, при каких условиях Шахтер будет сокращать зарплаты игроков
Андрей Пятов / Фото УАФ

Голкипер Шахтера Андрей Пятов оценил финансовую ситуацию в донецком Шахтере.

"Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего удивительного.

Караваев: Никаких проблем не будет, если Динамо предложит уменьшить зарплату игроков

Если клуб справится сам, то хорошо. Если клуб не в состоянии, он договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации.

Если клуб будет требовать, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем", – сказал Пятов для Youtube-канала УАФ.

Напомним, после остановки почти всех футбольных турниров ряд европейских коллективов заявил о сокращении зарплат игроков, чтобы не пострадали работники команд.

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"

blog_ava
Яя Туре выбрал топ-5 футболистов, с которым играл в одной команде – тотальный игнор Манчестер Сити
06:00
238
Теги
коронавирус Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
43
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук