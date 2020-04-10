Пятов рассказал, при каких условиях Шахтер будет сокращать зарплаты игроков

Голкипер Шахтера Андрей Пятов оценил финансовую ситуацию в донецком Шахтере.

"Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего удивительного.

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Если клуб справится сам, то хорошо. Если клуб не в состоянии, он договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации.

Если клуб будет требовать, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем", – сказал Пятов для Youtube-канала УАФ.

Напомним, после остановки почти всех футбольных турниров ряд европейских коллективов заявил о сокращении зарплат игроков, чтобы не пострадали работники команд.

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