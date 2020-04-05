Караваев: Никаких проблем не будет, если Динамо предложит уменьшить зарплату игроков

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о командных настроениях относительно возможных финансовых ограничений в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас никаких намеков и разговоров о сокращении зарплаты в Динамо вообще не было – выплатили все.

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Возможно, нам скажут об этом потом, когда пройдет месяц или два, что в связи с такой ситуацией будут приняты соответствующие меры. Если так случится, думаю, что у нас не будет никаких проблем, и мы найдем какой-то компромисс, общий язык, поддержим клуб", – заявил Караваев в интервью Трендец.

Напомним, игроки Динамо уже почти три недели находятся на карантине из-за коронавируса, который остановил все футбольные соревнования в Украине.

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