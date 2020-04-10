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Пятов подумывает о завершении карьеры в сборной Украины

15:01 27 Читати українською
Пятов подумывает о завершении карьеры в сборной Украины
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Вратарь Шахтера Андрей Пятов стоит на пороге принятия важного решения.

"Я не загадываю. Мы должны были на Евро играть в этом году... А здесь все переносится. Конечно я хочу. У меня мечта – сыграть на Евро. С этой мечтой пока живу.

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А дальше посмотрим. И после Евро, думаю, наверное, какое-то решение для себя приму. Но пока неизвестно, когда мы сыграем", – сказал Пятов для Youtube-канала УАФ.

Ветеран Шахтера и национальной команды уже в июне будет праздновать 36-летие. Напомним из-за пандемии Евро-2020 перенесли на 2021 год.

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Теги
Шахтер Шахтер Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Пятов
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