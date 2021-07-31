"Я нахожусь в клубе уже 14-15 лет. Знаю, что такое Шахтер и как добываются победы. Мы и проигрывали, и выигрывали, уходили тренеры, приходили. Если нет характера и злости, прежде всего от тренера, то результата не будет.

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Мы начали терять эту злость. Я тренеру говорил, что нам нужно завестись, разозлиться. А у нас пропала стабильность – выиграли у Реала и проиграли в УПЛ. Победили Динамо – проиграли 0:6 Боруссии М. Не было уверенности.

Свое мнение я высказал Каштру, а понравилось ему или нет – не знаю. Он меня услышал. Я никого не хотел обидеть. Я всех тренеров уважаю, но все это привело к тому, что мы боролись за второе место", – поделился Пятов в комментарии BurBuzz.

Отметим, конфликт с Каштру стал одной из причин уменьшения количества игрового времени Андрея в прошлом сезоне. Пятов выступает за Шахтер с 2007 года, в целом сыграл в 315 матчах, пропустив в них 220 голов и удержал ворота на замке в 158 встречах.

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