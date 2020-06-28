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Пятов оценил шансы сборной Украины в группе Лиги наций

14:18 - Читати українською
Пятов оценил шансы сборной Украины в группе Лиги наций
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился мыслями о перспективах "сине-желтых" в Лиге наций.

"У Германии, Испании, Швейцарии и Украины шансы, считаю, одинковые. Все на свои места расставит игра. Думаю, прошлогодний опыт противостояния с чемпионом континента, Португалией, показал, что у нас есть свой стиль и своя сила.

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Украина тоже может контролировать мяч и играть в свой футбол. В начале отбора к Евро немного не хватало стабильности, но потом нехватки стало меньше, уровень футболистов вырос... В этом, считаю, заслуга главного тренера Андрея Шевченко, с которым наша сборная постарается достойно выступить на чемпионате Европы уже в следующем году", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, розыгрыш Лиги наций стартует уже осенью. Первым соперником команды Шевченко станет Швейцария – поединок запланирован на 3 сентября.

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Теги
Лига наций Андрей Андрей Пятов Андрей Андрей Шевченко Португалия Португалия Испания Испания Швейцария Швейцария Германия Германия Украина Украина Сборная Украины
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