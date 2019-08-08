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Пятов обошел Роналду в рейтинге игроков европейских сборных – в списке еще 2 украинца

13:36 331 Читати українською
Пятов обошел Роналду в рейтинге игроков европейских сборных – в списке еще 2 украинца
Андрей Пятов / Фото ФФУ

Украинские игроки прочно закрепились в списке лучших футболистов национальных команд.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг лучших игроков европейских сборных.

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Самую высокую позицию среди украинских игроков занял Андрей Пятов, который расположился на 17-м месте. Стоит отметить, что звездный португалец Криштиану Роналду расположился за голкипером Шахтера.

Также в списке присутствуют вингер Шальке Евгений Коноплянка (74-е место) и защитник Динамо Александр Каравев (88).

С полным рейтингом игроков можно ознакомиться по ссылке.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Криштиану Роналду Криштиану Роналду Александр Караваев Александр Караваев Сборная Украины Рейтинг УЕФА Андрей Пятов Андрей Пятов
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