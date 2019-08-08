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Ярмоленко назвал трех игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Вест Хэме

12:42 635 Читати українською
Ярмоленко назвал трех игроков Динамо, которых хотел бы видеть в Вест Хэме
Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко / Фото ФФУ

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко составил свой дрим-тим из игроков Динамо, которые могли бы сыграть в Вест Хэме.

"Кого бы я хотел видеть в Вест Хэме? Сидорчук, потому что он мой близкий друг и мне бы было веселее с ним.

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Потом – Цыганков. И пусть будет Миколенко", – сказал Ярмоленко в блиц-интервью от Favorit.

По информации СМИ, скауты Вест Хэма посетили матч квалификации ЛЧ, в котором Динамо противостояло Брюгге (0:1). Представители английского клуба наблюдали за несколькими потенциальными новичками, среди которых и был Виктор Цыганков.

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