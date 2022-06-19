"Я готовился к прощанию со сборной еще год назад. Но, как вы знаете, судьба решила иначе. Или просто ребята в сборной по мне соскучились и решили заболеть все вместе, чтобы я вернулся. Команда позвала – пришел.

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В течение года неоднократно думал о последнем матче. А вот в день поединка был максимально сконцентрирован на игре и не отвлекался на свои личные мысли. Взрыв эмоций произошел уже после финального свистка. Здесь уже пришло осознание того, что начинается новая страница жизни!

Сначала я пытался сдержать эмоции, и чем дальше, тем сложнее это было делать. Когда подходили ребята, когда в руках оказался микрофон, когда начал обходить круг. Все, что готовился говорить, забылось. Зато вышло искренне. Было бы хорошо, если бы все это произошло на Донбасс Арене или НСК Олимпийский. Но, ввиду обстоятельств сегодняшней реальности, уже невероятно, что все это произошло", – написал Пятов в своем Instagram.

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