Пижонство Яремчука не понравилось тренеру соперников – месть придется отложить
Наставник Берсхота Эрнан Лосада не простил Генту и Роману Яремчуку унижение в первом круге (1: 5).
"Очень жаль, что Яремчука не будет из-за дисквалификации. Я бы хотел, чтобы этот игрок посетил нас.
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Что ж, мои ребята обязательно захотят взять реванш. Мы не забыли о тех 5:1. Разница между Берсхотом и Гентом не такая большая, как можно было предположить по результатам трехмесячной давности", – цитирует Лосаду HLN.
В матче первого круга Яремчук отметился дублем, а Гент крушил соперника со счетом 5:0. Под занавес встречи украинец позволил себе несколько финтов и пасов пяткой, которые явно не понравились деморализованным игрокам Берсхота.