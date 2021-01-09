"Очень жаль, что Яремчука не будет из-за дисквалификации. Я бы хотел, чтобы этот игрок посетил нас.

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Что ж, мои ребята обязательно захотят взять реванш. Мы не забыли о тех 5:1. Разница между Берсхотом и Гентом не такая большая, как можно было предположить по результатам трехмесячной давности", – цитирует Лосаду HLN.

В матче первого круга Яремчук отметился дублем, а Гент крушил соперника со счетом 5:0. Под занавес встречи украинец позволил себе несколько финтов и пасов пяткой, которые явно не понравились деморализованным игрокам Берсхота.

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