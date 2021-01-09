"Дуже шкода, що Яремчука не буде через дискваліфікацію. Я б хотів, щоб цей гравець завітав до нас.

"Ніколи не знаєш, де будеш завтра": Пластун – про своє майбутнє в Генті

Що ж, мої хлопці обов'язково захочуть взяти реванш. Ми не забули про ті 5:1. Різниця між Беєрсхотом і Гентом не така велика, як можна було припустити за результатом тримісячної давності", – цитує Лосаду HLN.

У матчі першого кола Яремчук відзначився дублем, а Гент трощив суперника з рахунком 5:0. Під завісу зустрічі українець дозволив собі кілька фінтів і пасів п'яткою, які явно не сподобалися деморалізованим гравцям Беєрсхота.

Що відбувається із Супрягою?