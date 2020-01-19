Петряк эффектным парашютом забил в ворота Штутгарта

Полузащитник Фехервара Иван Петряк активно готовится к возобновлению сезона, демонстрируя свой бомбардирский талант в спаррингах.

Украинский форвард венгерского Фехервара Иван Петряк продолжает забивать за свою команду в товарищеских матчах. Очередной жертвой нашего легионера стал немецкий Штутгарт.

Петряк отличился курьезным голом со штрафного в спарринге

Петряк активно провел весь матч и сумел отметиться эффектным голом на 72 минуте поединка – он подсек мяч над голкипером с довольно непростого положения. Однако это стало слабым утешением для команды – Фехервар уступил немцам со счетом 1:3. К слову, несколько дней назад Петряк в спарринге против швейцарского Сьойна отметился голом со штрафного.

Напомним, 25-летний форвард в текущем сезоне провел в составе Фехервара 22 матча, в которых отметился голом и 5 ассистами. На зимнюю паузу команда украинца пошла на второй строчке, отставая от лидера – Ференцвароша Сергея Реброва – на четыре очка.

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