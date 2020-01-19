Петряк ефектним парашутом забив у ворота Штутгарта

Півзахисник Фехервара Іван Петряк активно готується до відновлення сезону, демонструючи свій бомбардирський хист у спарингах.

Український форвард угорського Фехервара Іван Петряк продовжує забивати за свою команду у товариських матчах. Черговою жертвою нашого легіонера став німецький Штутгарт.

Петряк відзначився курйозним голом зі штрафного у спарингу

Петряк активно провів увесь матч і спромігся відзначитись ефектним голом на 72 хвилині поєдинку – він підсік м'яч над голкіпером з доволі непростого становища. Однак це стало слабкою втіхою для команди – Фехервар поступився німцям з рахунком 1:3. До слова, кілька днів тому Петряк у спарингу проти швейцарського Сьойна відзначився голом зі штрафного.

Нагадаємо, 25-річний форвард у поточному сезоні провів у складі Фехервара 22 матчі, в яких відзначився голом та 5 асистами. На зимову паузу команда українця пішла на другій сходинці, відстаючи від лідера – Ференцвароша Сергія Реброва – на чотири очки.

Забив 500 голів і помер молодим: трагедія найкращого футболіста в історії Австрії, яким марив Третій Рейх