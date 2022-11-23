"Петраков не вышел на чемпионат мира. Была у нас возможность туда попасть? Была. Игра вроде бы была неплохая, но потом мы проиграли Лигу наций. Если брать по результату, то Петракова нужно увольнять.

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Ну как можно продлевать контракт, если человек провалил чемпионат мира? И особенно матч Лиги наций против Шотландии (0:3) на выезде. Его нельзя было проигрывать. А Петраков захотел сыграть в то же самое, что мы показали против шотландцев в плей-офф отбора на ЧМ. Но они подготовились и на этот раз прибили нас. Без шансов вообще! Прибили четвертьфиналиста Евро. Из звезд, кажется, не было только Зинченко.

Оценивать тренера следует по результату. И тогда о чем мы говорим? Поражение от Шотландии в Лиге наций опустило нас в третью корзину и "мертвую группу" отбора на Евро-2024. Мы могли избежать "группы смерти". Украина рискует не выйти на чемпионат Европы. Если мы не пройдем квалификацию, то снова получим сильную группу, теперь уже в отборе на ЧМ-2026.

Двумя матчами мы обрезали себе будущее. Я имею в виду поражение Уэльсу в отборе на ЧМ-2022 и вышеупомянутый проигрыш Шотландии в Лиге наций", – заявил Цыганык в эфире YouTube-канала "Пряма червона".

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