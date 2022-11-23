"Петраков не вийшов на чемпіонат світу. Мали ми можливість туди потрапити? Мали. Гра ніби була непогана, але потім ми програли Лігу націй. Якщо брати за результатом, то Петракова треба звільняти.

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Ну як можна продовжувати контракт, якщо людина провалила чемпіонат світу. І особливо матч Ліги націй проти Шотландії (0:3) на виїзді. Його не можна було програвати. А Петраков захотів зіграти в те саме, що ми показали проти шотландців у плей-офф відбору на ЧС. Але вони підготувалися і цього разу прибили нас. Без шансів взагалі! Прибили чвертьфіналіста Євро. Із зірок, здається, не було лише Зінченка.

Оцінювати тренера потрібно за результатом. І тоді про що ми говоримо? Поразка від Шотландії в Лізі націй опустила нас у третій кошик і "мертву групу" відбору на Євро-2024. Ми могли уникнути "групи смерті". Наразі Україна ризикує не вийти на чемпіонат Європи. Якщо ми не пройдемо кваліфікацію, то знову отримаємо сильну групу, тепер уже у відборі на ЧС-2026.

Двома матчами ми обрізали собі майбутнє. Я маю на увазі поразку Уельсу у відборі на ЧС-2022 та вищезгаданий програш Шотландії у Лізі націй", – заявив Циганик у ефірі YouTube-каналу "Пряма червона".

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