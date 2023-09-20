В среду, 20 сентября, Штефан Кунц был уволен с поста главного тренера сборной Турции, информирует местная Федерация футбола. Он продержался на этой должности два года.

Япония разбила Турцию в товарищеском матче – команда Мориясу может "уволить" второго тренера подряд

Кунц был уволен в связи с неудовлетворительными результатами национальной команды. В матче 5-го тура отбора к Евро-2024 турки не смогли обыграть сборную Армении под руководством Александра Петракова (1:1), чем осложнили себе задачу по выходу из группы D. После пяти матчей в активе Турции 10 очков – сколько же и у Хорватии. Однако "клетчатые" сыграли на одну игру меньше.

После матча с Арменией сборная Турции уступила в контрольной встрече Японии со счётом 2:4. После этой встречи тренер раскритиковал своих подопечных, и отношения между сторонами были безвозвратно испорчены.

Согласно информации различных турецких СМИ, новым главным тренером сборной станет Винченцо Монтелла.