У середу, 20 вересня, Штефана Кунца було звільнено з посади головного тренера збірної Туреччини, інформує місцева Федерація футболу. Він протримався на цій посаді два роки.

Японія розбила Туреччину в товариському матчі – команда Моріясу може "звільнити" другого тренера поспіль

Кунц був звільнений у зв'язку з незадовільними результатами національної команди. У матчі 5-го туру відбору до Євро-2024 турки не змогли обіграти збірну Вірменії під керівництвом Олександра Петракова (1:1), чим ускладнили собі задачу щодо виходу з групи D. Після п'яти матчів в активі Туреччини 10 очок – скільки ж і в Хорватії. Однак "картаті" зіграли на одну гру менше.

Після матчу з Вірменією збірна Туреччини поступилася в контрольній зустрічі Японії з рахунком 2:4. Після цієї зустрічі тренер розкритикував своїх підопічних, і відносини між сторонами були безповоротно зіпсовані.

Згідно з інформацією різних турецьких ЗМІ, новим головним тренером збірної стане Вінченцо Монтелла.