Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков рассказал о подготовке к дуэли с шотландцами.

Сборная Украины начнет подготовительный сбор перед матчем плей-офф отбора чемпионата мира 2022 года против Шотландии в пятницу, 18 марта, сообщает официальный сайт УАФ.

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В этот день в Киеве в гостинице "Опера" соберутся представители клубов УПЛ. Сборники, выступающие в зарубежных чемпионатах, присоединятся к команде 20-21 марта. Сборная Украины будет тренироваться на олимпийской базе "Святошин" под Киевом.

На 21 марта запланирована открытая тренировка "сине-желтых" на НСК Олимпийский. Уже на следующий день, 22 марта, национальная команда вылетит в Глазго, где через два дня после прибытия проведет поединок против шотландцев.

Победитель дуэли встретится с сильнейшим из пары Австрия – Уэльс.

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