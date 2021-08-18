Александр Петраков сегодня ночью возглавил "сине-желтых". Одним из первых его шагов на новом посту был перевод Тараса Качарабы и Даниила Сикана в основной список на сентябрьский сбор команды.

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Еще одним исполнителем, которого Петраков захотел видеть в основной обойме, стал хавбек Фехервара Евгений Макаренко, сообщает официальный сайт УАФ. Отмечается, что команда соберется в Киеве 29 августа.

Добавим, что первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередной матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

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