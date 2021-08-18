Олександр Петраков сьогодні вночі очолив "синьо-жовтих". Одним із перших його кроків на новій посаді було переведення Тараса Качараби та Данила Сікана до основного списку на вересневий збір команди.

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Ще одним виконавцем, якого Петраков захотів бачити у основній обоймі, став хавбек Фехервара Євген Макаренко, повідомляє офіційний сайт УАФ. Зазначається, що команда збереться у Києві 29 серпня.

Додамо, що перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть черговий матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

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