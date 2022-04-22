Георгий Судаков признался, что получил вызов от Александра Петракова. Молодой полузащитник Шахтера присоединится к сборной Украины для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Очень радуюсь, буду доказывать, что готов поехать на матч квалификации к чемпионату мира с Шотландией. Это новый вызов для меня. Сначала мне это сказал Дарио Срна, а потом еще позвонил главный тренер национальной сборной.

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Является ли матч сборной более важным за остальные? Бесспорно! За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна. Даже люди, не имеющие никакого отношения к футболу и никогда его не смотрящие, за сборной будут следить и поддерживать ее.

Шансы пройти Шотландию? Все будет зависеть от подготовки, однако шансы равны. Шотландия – хорошая сборная, и у нас хорошая команда. Будет подготовка, все ребята будут очень мотивированы, так что, считаю, игра будет интересной.

Что придаст особую мотивацию в этих матчах? Происходящее в нашей стране – дополнительная мотивация представить Украину, чтобы нас знали. Также важно привлечь внимание к событиям в Украине и показать, насколько мы сильны", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера .

Напомним, Георгий впервые получил вызов в сборную Украины от Андрея Шевченко перед Евро-2020, провел три спарринга, но на чемпионате Европы не участвовал. Затем одевал футболку молодежной команды "сине-желтых".

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