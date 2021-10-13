"Він відповів на це питання – це може бути 3, 5 і 55 ігор на чолі збірної. Для мене у нього немає ніякої приставки, для мене Петраков головний тренер збірної України. Подивимося – крок за кроком.

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Для мене як його друга і колеги він головний тренер, але зараз є юридичні питання. Згодом ми поставимо крапки. Ще раз повторюю – він для мене головний тренер. В.о. або не в.о. – це покаже час", – сказав Павелко у ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну України після того, як у тренерського штабу Андрія Шевченка завершилися контракти. Щоправда, чемпіон світу зі збірною U-20 отримав посаду лишень виконувача обов'язків головного тренера.

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