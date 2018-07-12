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Петер Шмейхель: Модрич очень трудолюбивый, он игрок высочайшего класса

11 июля 21:44 93 Читати українською
Петер Шмейхель: Модрич очень трудолюбивый, он игрок высочайшего класса
Лука Модрич / Getty Images

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал игру хавбека сборной Хорватии Луки Модрича.

"Лука Модрич – игрок высочайшего класса, который стал одной из составляющих успеха мадридского Реала. Он очень трудолюбив и всегда готов сражаться до последнего. Мы видели, что даже на последних минутах четвертьфинального поединка со сборной России он продолжал прессинговать, не давая свободу действий футболистам соперника. И это действительно впечатляет.

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Рядом с Модричем выступают такие же сильные игроки. Меня впечатлили действия полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, который выглядел уверенно в матчах как с Данией, так и с Россией. Он силен не только физически, но и психологически", – цитирует Шмейхеля Р-Спорт.

Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Лука Модрич Лука Модрич Петер Шмейхель
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