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Петер Шмейхель: Модріч дуже працьовитий, він гравець найвищого класу

11 липня 21:41 215 Читать на русском
Петер Шмейхель: Модріч дуже працьовитий, він гравець найвищого класу
Лука Модріч / Getty Images

Екс-голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Данії Петер Шмейхель прокоментував гру хавбека збірної Хорватії Луки Модріча.

"Лука Модріч – гравець найвищого класу, який став однією зі складових успіху мадридського Реала. Він дуже працьовитий і завжди готовий битися до останнього. Ми бачили, що навіть на останніх хвилинах чвертьфінального поєдинку зі збірною Росії він продовжував пресингувати, не даючи свободу дій футболістам суперника. І це дійсно вражає.

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Поруч з Модричем виступають такі ж сильні гравці. Мене вразили дії півзахисника Барселони Івана Ракитича, який виглядав впевнено в матчах як з Данією, так і з Росією. Він сильний не тільки фізично, а й психологічно", – цитує Шмейхеля Р-Спорт.

Теги
ЧС 2018 Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч Петер Шмейхель
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