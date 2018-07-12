Петер Шмейхель: Модріч дуже працьовитий, він гравець найвищого класу

Екс-голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Данії Петер Шмейхель прокоментував гру хавбека збірної Хорватії Луки Модріча.

"Лука Модріч – гравець найвищого класу, який став однією зі складових успіху мадридського Реала. Він дуже працьовитий і завжди готовий битися до останнього. Ми бачили, що навіть на останніх хвилинах чвертьфінального поєдинку зі збірною Росії він продовжував пресингувати, не даючи свободу дій футболістам суперника. І це дійсно вражає.

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Поруч з Модричем виступають такі ж сильні гравці. Мене вразили дії півзахисника Барселони Івана Ракитича, який виглядав впевнено в матчах як з Данією, так і з Росією. Він сильний не тільки фізично, а й психологічно", – цитує Шмейхеля Р-Спорт.