Хорватия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018 – как это было

Хорватия и Англия разыграли путевку в финал чемпионата мира 2018. Балканцы в итоге одолели англичан в овертайме.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия стартовали в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями в матче можно было в текстовом онлайне от "Футбол 24".

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич – Манджукич, Ребич

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магвайр – Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг – Стерлинг, Кейн

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча