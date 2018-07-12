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Хорватия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018 – как это было

11 июля 20:52 14960 Читати українською
Хорватия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018 – как это было
Хорватия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018 – как это было

Хорватия и Англия разыграли путевку в финал чемпионата мира 2018. Балканцы в итоге одолели англичан в овертайме.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия стартовали в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями в матче можно было в текстовом онлайне от "Футбол 24".

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич – Манджукич, Ребич

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магвайр – Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг – Стерлинг, Кейн

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия Англия Англия
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