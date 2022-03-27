Нидерланды и Дания устроили голевую феерию в товарищеской встрече, а Кристиан Эриксен впервые за долгое время забил в составе национальной команды. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Команды устроили результативный старт встречи – Бергвейн на 16-й минуте замкнул навес с фланга, а Вестергор уже через 4 минуты восстановил паритет. До перерыва Аке ответил голом, забив головой после подачи углового, а Депай до перерыва реализовал пенальти.

Нидерланды в матче с шестью забитыми мячами одолели Данию – Эриксен вернулся в сборную и отличился голом

А второй тайм начался с гола Эриксена – Кристиан точно пробил в дальнюю девятку после передачи Скова Ольсена в центр штрафного. Добавим, что это первый гол для хавбека после его возвращения в футбол – Эриксен долгое время пропустил из-за серьезных проблем с сердцем, которые едва не привели к смерти на Евро-2020. Последнее слово было за нидерландцами, Бергвейн оформил дубль и поставил точку во встрече.